Following is the latest Law Enforcement Blotter for Lake County:
03/18/23 01:12 CFS23-01671 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy LCSO N HIGHLAND AVE MADISON
03/18/23 02:37 CFS23-01672 Motorist Assist Information/Administrative 462ND AVE CHESTER
03/18/23 04:09 CFS23-01673 Motorist Assist Information/Administrative 229TH ST MADISON
03/18/23 07:35 CFS23-01674 Vehicle Abandoned Information/Administrative SD HWY 34 CHESTER
03/18/23 07:43 CFS23-01675 Animal Other Handled By Animal Control MPD N JOSEPHINE AVE MADISON
03/18/23 07:55 CFS23-01676 Motorist Assist Information/Administrative 459TH AVE MADISON
03/18/23 08:27 CFS23-01677 Vehicle Abandoned Information/Administrative 233RD ST WENTWORTH
03/18/23 08:30 CFS23-01678 Medical Patient Transported EMS WENTWORTH PARK DR WENTWORTH
03/18/23 08:52 CFS23-01679 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 43.942993, -97.07416
03/18/23 10:24 CFS23-01680 Medical Transfer Ambulance Transfer EMS SW 10TH ST MADISON
03/18/23 10:29 CFS23-01681 Gas Leak Information/Administrative N JOSEPHINE AVE MADISON
03/18/23 11:37 CFS23-01683 MVA Reportable Signal 2 LCSO SD HWY 34 MADISON
03/18/23 11:54 CFS23-01684 911 Accidental Completed/Settled by Phone N LINCOLN AVE MADISON
03/18/23 13:38 CFS23-01685 Traffic Stop Verbal Warning LCSO N WASHINGTON AVE MADISON
03/18/23 19:19 CFS23-01686 Medical Diabetic Patient Transported EMS S JOSEPHINE AVE MADISON
03/18/23 19:45 CFS23-01687 Traffic Stop Written Warning MPD NE 9TH ST MADISON
03/18/23 20:47 CFS23-01688 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 2ND ST MADISON
03/18/23 21:16 CFS23-01689 Traffic Stop Verbal Warning MPD N EGAN AVE MADISON
03/18/23 21:43 CFS23-01690 911 Hang Up Completed/Settled by Phone S EGAN AVE MADISON
03/18/23 23:22 CFS23-01691 Suspicious Vehicle Handled By Officer / Deputy MPD NE 4TH ST MADISON
03/17/23 01:17 CFS23-01653 Motorist Assist Completed/Settled by Phone 228TH ST RUTLAND
03/17/23 01:48 CFS23-01654 Medical Fall Patient Transported EMS SD HIGHWAY 34 MADISON
03/17/23 02:00 CFS23-01655 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy MPD NW 6TH ST MADISON
03/17/23 04:41 CFS23-01656 Vehicle Abandoned Information/Administrative SD HWY 34 MADISON
03/17/23 07:28 CFS23-01657 Motorist Assist Completed/Settled by Phone 232ND ST MADISON
03/17/23 10:34 CFS23-01658 Medical Patient Transported EMS N LIBERTY AVE MADISON
03/17/23 12:28 CFS23-01659 911 Open Line Unable to Locate 44.009407, -97.12034 MADISON
03/17/23 13:25 CFS23-01660 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 43.939903, -96.98713
03/17/23 14:02 CFS23-01661 911 Accidental Completed/Settled by Phone TWIN OAKS DR MADISON
03/17/23 15:30 CFS23-01662 Motorist Assist Completed/Settled by Phone SD HWY 34 WENTWORTH
03/17/23 15:59 CFS23-01663 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD S JOSEPHINE AVE MADISON
03/17/23 16:10 CFS23-01664 Child Welfare Handled By Officer / Deputy MPD S LIBERTY AVE MADISON
03/17/23 17:32 CFS23-01665 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy LCSO 233RD ST MADISON
03/17/23 17:59 CFS23-01666 Public Works/Utilities Handled By Officer / Deputy MPD SE 3RD ST MADISON
03/17/23 18:11 CFS23-01667 Vehicle Abandoned Completed/Settled by Phone 241ST ST CHESTER
03/17/23 19:47 CFS23-01668 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
03/17/23 19:49 CFS23-01669 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy LCSO 452ND AVE
03/17/23 23:35 CFS23-01670 Vehicle Abandoned Information/Administrative 228TH ST MADISON
03/16/23 01:09 CFS23-01640 Traffic Stop Verbal Warning MPD SE 1ST ST MADISON
03/16/23 07:24 CFS23-01641 Fire Fire Control or Extinguishment MFD 237th st MADISON
03/16/23 10:16 CFS23-01642 Warrant Service Handled By Officer / Deputy LCSO 448TH AVE MADISON
03/16/23 11:53 CFS23-01643 Child Welfare Completed/Settled by Phone LCSO 2ND AVE CHESTER
03/16/23 12:40 CFS23-01644 Suspicious Activity Handled By Officer / Deputy MPD S UNION AVE MADISON
03/16/23 13:17 CFS23-01645 MVA Completed/Settled by Phone LCSO 241ST ST CHESTER
03/16/23 14:43 CFS23-01647 Theft Report Taken MPD NW 6TH ST MADISON
03/16/23 15:27 CFS23-01648 Custody Dispute Handled By Officer / Deputy MPD HEILMAN LN MADISON
03/16/23 17:16 CFS23-01649 Suspicious Vehicle Handled By Officer / Deputy MPD FRISBEE PARK MADISON
03/16/23 19:41 CFS23-01650 Traffic Stop Written Warning MPD E CENTER ST MADISON
03/16/23 20:31 CFS23-01651 Fire Fire Control or Extinguishment MFD 237TH ST MADISON
03/16/23 22:08 CFS23-01652 Vehicle Abandoned Handled By Officer / Deputy LCSO 226TH ST RAMONA
Total Records: 50