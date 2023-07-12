Following is the latest Law Enforcement Blotter for Lake County:
07/11/23 06:49 CFS23-04748 Animal Other Handled By Officer / Deputy MPD E CENTER ST MADISON
07/11/23 06:59 CFS23-04749 Animal Other Handled By Officer / Deputy MPD N GRANT AVE MADISON
07/11/23 07:28 CFS23-04750 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 44.158142, -96.95046
07/11/23 08:16 CFS23-04751 Traffic Stop Citation Issued MPD NE 2ND ST MADISON
07/11/23 09:01 CFS23-04752 911 Open Line Completed/Settled by Phone 223RD ST RAMONA
07/11/23 09:16 CFS23-04753 Animal Other Handled By Animal Control MPD N LEE AVE MADISON
07/11/23 13:17 CFS23-04754 Transport Transport/Escort Given LCSO SW 10TH ST MADISON
07/11/23 13:41 CFS23-04755 Animal Loose Handled By Officer / Deputy LCSO 235TH ST MADISON
07/11/23 13:46 CFS23-04756 Traffic Stop Verbal Warning MPD N HIGHLAND AVE MADISON
07/11/23 14:51 CFS23-04757 MVA Non-Reportable Accident MPD N VAN EPS AVE MADISON
07/11/23 15:17 CFS23-04758 Suspicious Activity Handled By Officer / Deputy MPD N CATHERINE AVE MADISON
07/11/23 15:47 CFS23-04759 Welfare Check Unable to Locate LCSO SD HWY 34 WINFRED
07/11/23 16:00 CFS23-04760 Traffic Stop Verbal Warning MPD S EGAN AVE MADISON
07/11/23 16:21 CFS23-04761 Traffic Hazard Handled By Officer / Deputy MPD SE 10TH ST MADISON
07/11/23 17:22 CFS23-04762 Civil Handled By Officer / Deputy MPD N BLANCHE AVE MADISON
07/11/23 17:35 CFS23-04763 Animal Other Handled By Animal Control MPD N GRANT AVE MADISON
07/11/23 17:52 CFS23-04764 Animal Other Handled By Officer / Deputy LCSO LEGION AVE NUNDA
07/11/23 18:00 CFS23-04765 Medical Transfer Ambulance Transfer EMS SW 10TH ST MADISON
07/11/23 20:48 CFS23-04766 Sex Offenses Report Taken MPD 236TH ST MADISON
07/11/23 22:18 CFS23-04767 Animal Other Handled By Officer / Deputy MPD N GRANT AVE MADISON
07/11/23 23:32 CFS23-04769 Complaint MPD NW 4TH ST MADISON
Total Records: 21
07/10/23 05:24 CFS23-04717 MVA Reportable Signal 2 LCSO 237TH ST WENTWORTH
07/10/23 05:37 CFS23-04718 MVA Referred to Partner Agency SD HWY 19
07/10/23 05:56 CFS23-04719 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 3RD ST MADISON
07/10/23 07:43 CFS23-04720 Traffic Stop Verbal Warning MPD N EGAN AVE MADISON
07/10/23 07:52 CFS23-04721 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 2ND ST MADISON
07/10/23 08:41 CFS23-04722 911 Open Line Handled By Officer / Deputy MPD SW 7TH ST MADISON
07/10/23 08:48 CFS23-04723 911 Open Line Handled By Officer / Deputy MPD NE 11TH ST MADISON
07/10/23 09:20 CFS23-04724 Traffic Stop Verbal Warning MPD SW 10TH ST MADISON
07/10/23 09:54 CFS23-04725 911 Hang Up Referred to Partner Agency US HWY 81 CANOVA
07/10/23 11:41 CFS23-04726 911 Hang Up Information/Administrative 43.942974, -97.07416
07/10/23 12:05 CFS23-04727 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD N GRANT AVE MADISON
07/10/23 13:02 CFS23-04728 Medical Patient Transported EMS NW 1ST ST MADISON
07/10/23 13:51 CFS23-04729 911 Accidental Completed/Settled by Phone DAKOTA AVE MADISON
07/10/23 14:24 CFS23-04730 Medical Patient Transported MPD SW 2ND ST MADISON
07/10/23 14:31 CFS23-04731 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
07/10/23 15:48 CFS23-04733 Agency Assist Information/Administrative US HWY 81
07/10/23 16:42 CFS23-04734 Medical Transfer Ambulance Transfer EMS SW 10TH ST MADISON
07/10/23 17:47 CFS23-04735 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 43.993881, -97.10736
07/10/23 18:25 CFS23-04736 Traffic Stop Written Warning MPD SE 4TH ST MADISON
07/10/23 18:27 CFS23-04737 911 Accidental Completed/Settled by Phone 43.994064, -97.10742
07/10/23 18:45 CFS23-04738 Traffic Stop Written Warning MPD NW 2ND ST
07/10/23 18:46 CFS23-04739 Animal Other Information/Administrative NW 9TH ST MADISON
07/10/23 18:56 CFS23-04740 Disturbance Report Taken MPD N SUMMIT AVE MADISON
07/10/23 19:00 CFS23-04741 Traffic Stop Arrest MPD N WASHINGTON AVE MADISON
07/10/23 20:58 CFS23-04742 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 44.02285, -97.14195
07/10/23 21:07 CFS23-04743 Animal Found Information/Administrative WALKERS PT DR WENTWORTH
07/10/23 21:17 CFS23-04744 Medical Patient Transported EMS SE 10TH ST MADISON
07/10/23 21:22 CFS23-04745 Animal Bite Handled By Officer / Deputy LCSO 444TH AVE WINFRED
07/10/23 21:34 CFS23-04746 Fire Structure LCSO N HARTH AVE MADISON
07/10/23 23:48 CFS23-04747 Alarm Handled By Officer / Deputy MPD N VAN EPS AVE MADISON
Total Records: 30