Following is the latest for Lake County:
05/17/23 00:14 CFS23-03027 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD SE 10TH ST MADISON
05/17/23 01:59 CFS23-03028 Traffic Complaint Unable to Locate LCSO CHAUTAUQUA TRL MADISON
05/17/23 05:44 CFS23-03029 MVA Reportable Signal 2 LCSO SD HIGHWAY 34 MADISON
05/17/23 06:21 CFS23-03030 Animal Other Handled By Animal Control NE 7TH ST MADISON
05/17/23 06:53 CFS23-03031 Alarm Medical False Alarm DAKOTA AVE MADISON
05/17/23 07:44 CFS23-03032 Traffic Stop Verbal Warning MPD S EGAN AVE MADISON
05/17/23 08:59 CFS23-03033 Complaint Handled By Officer / Deputy MPD NW 2ND ST MADISON
05/17/23 09:04 CFS23-03034 Traffic Complaint Handled By Officer / Deputy LCSO SD HIGHWAY 34 MADISON
05/17/23 09:48 CFS23-03035 Medical Fall Patient Transported EMS W CENTER ST MADISON
05/17/23 10:43 CFS23-03037 911 Open Line Completed/Settled by Phone 235TH ST WINFRED
05/17/23 12:22 CFS23-03039 Traffic Hazard Handled By Officer / Deputy LCSO 240TH ST/ 465TH AVE CHESTER
05/17/23 12:29 CFS23-03040 Transport Handled By Officer / Deputy LCSO NE 1ST ST MADISON
05/17/23 12:44 CFS23-03041 Traffic Complaint Citation Issued MPD SE 9TH ST MADISON
05/17/23 13:56 CFS23-03042 911 Open Line Completed/Settled by Phone 43.940636, -96.98313
05/17/23 15:04 CFS23-03043 Medical Breathing Patient Not Transported EMS NW 5TH ST MADISON
05/17/23 16:19 CFS23-03044 MVA Referred to Partner Agency 43.863816, -97.67062
05/17/23 17:24 CFS23-03045 Juvenile Handled By Officer / Deputy MPD N LEE AVE MADISON
05/17/23 17:24 CFS23-03046 Civil Handled By Officer / Deputy MPD S HARTH AVE MADISON
05/17/23 18:24 CFS23-03047 911 Open Line Completed/Settled by Phone 43.973165, -96.95679
05/17/23 19:47 CFS23-03048 Traffic Complaint Handled By Officer / Deputy LCSO HWY 19 MADISON
05/17/23 20:30 CFS23-03049 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD MANDERSON
05/17/23 20:31 CFS23-03050 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 4TH ST MADISON
05/17/23 20:38 CFS23-03051 Traffic Stop Verbal Warning MPD 456TH AVE MADISON
05/17/23 20:41 CFS23-03052 Traffic Stop Written Warning LCSO 463RD AVE WENTWORTH
05/17/23 20:44 CFS23-03053 Welfare Check Arrest MPD S LINCOLN AVE MADISON
05/17/23 21:58 CFS23-03055 Suspicious Vehicle Handled By Officer / Deputy MPD NE 1ST ST MADISON
05/17/23 22:22 CFS23-03056 Traffic Stop Written Warning LCSO HWY 34 WENTWORTH
05/17/23 22:31 CFS23-03057 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 2ND ST MADISON
05/17/23 23:08 CFS23-03058 Traffic Stop Written Warning LCSO SE 10TH/S WASH MADISON
05/17/23 23:19 CFS23-03059 Traffic Stop Verbal Warning MPD MADISON
05/17/23 23:31 CFS23-03060 MVA Reportable Signal 2 LCSO HWY 19 MADISON
05/16/23 06:52 CFS23-03000 MVA Reportable Signal 2 MPD S WASHINGTON AVE MADISON
05/16/23 07:16 CFS23-03001 Traffic Stop Verbal Warning MPD SW 7TH ST MADISON
05/16/23 07:20 CFS23-03002 Suspicious Smell/Odor Handled By Public Works / Street / SW 2ND ST MADISON
05/16/23 07:32 CFS23-03003 MVA Reportable Signal 2 LCSO SD HIGHWAY 19 MADISON
05/16/23 07:34 CFS23-03004 Traffic Stop Verbal Warning MPD W CENTER ST MADISON
05/16/23 08:46 CFS23-03005 MVA Report Taken MPD NE 9TH ST MADISON
05/16/23 10:30 CFS23-03007 911 Open Line Completed/Settled by Phone 443RD AVE WINFRED
05/16/23 12:20 CFS23-03011 Animal Other Handled By Animal Control MPD NE 3RD ST MADISON
05/16/23 12:29 CFS23-03012 911 Open Line Completed/Settled by Phone SW 7TH ST MADISON
05/16/23 12:35 CFS23-03013 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
05/16/23 14:20 CFS23-03014 Burglary Handled By Officer / Deputy MPD NE 11TH ST MADISON
05/16/23 14:50 CFS23-03015 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD NW 1ST ST MADISON
05/16/23 14:57 CFS23-03016 911 Accidental Completed/Settled by Phone NW 2ND ST MADISON
05/16/23 15:24 CFS23-03017 911 Hang Up Handled By Officer / Deputy MPD E CENTER ST MADISON
05/16/23 15:39 CFS23-03018 Disorderly Handled By Officer / Deputy MPD NW 1ST ST MADISON
05/16/23 16:31 CFS23-03019 911 Open Line Completed/Settled by Phone SD HWY 34 WENTWORTH
05/16/23 16:45 CFS23-03020 911 Accidental Completed/Settled by Phone 43.860351, -97.02807
05/16/23 19:12 CFS23-03021 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 2ND ST MADISON
05/16/23 21:28 CFS23-03022 Traffic Stop Written Warning LCSO SD HWY 19 MADISON
05/16/23 21:40 CFS23-03023 MVA Reportable Signal 2 LCSO 460TH AVE NUNDA
05/16/23 22:47 CFS23-03024 Traffic Stop Written Warning MPD SE 4TH ST MADISON
05/16/23 23:09 CFS23-03025 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD N HARTH AVE MADISON
05/16/23 23:54 CFS23-03026 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 2ND ST MADISON
Total Records: 54