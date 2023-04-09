Following is the latest Law Enforcement Blotter for Lake County:
04/08/23 00:05 CFS23-02086 Animal Complaint Information/Administrative 464TH AVE CHESTER
04/08/23 01:22 CFS23-02087 Welfare Check Handled By Officer / Deputy LCSO 223RD ST RAMONA
04/08/23 01:41 CFS23-02088 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 9TH ST MADISON
04/08/23 02:40 CFS23-02089 Liquor Violation Handled By Officer / Deputy MPD S EGAN AVE MADISON
04/08/23 04:10 CFS23-02090 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 2ND ST MADISON
04/08/23 04:49 CFS23-02091 Traffic Stop Verbal Warning MPD N EGAN AVE MADISON
04/08/23 07:48 CFS23-02092 Animal Found Handled By Animal Control MPD US HIGHWAY 81 MADISON
04/08/23 09:09 CFS23-02093 Vehicle Unlock Completed/Settled by Phone N VAN EPS AVE MADISON
04/08/23 09:12 CFS23-02094 Alarm Handled By Officer / Deputy MPD SW 10TH ST MADISON
04/08/23 09:14 CFS23-02095 Animal Other Handled By Animal Control N WASHINGTON AVE MADISON
04/08/23 09:39 CFS23-02096 Animal Loose Information/Administrative S WEST AVE MADISON
04/08/23 10:07 CFS23-02097 Medical Fall Completed/Settled by Phone EMS NW 4TH ST MADISON
04/08/23 10:26 CFS23-02098 911 Accidental Completed/Settled by Phone 44.006584, -97.11188
04/08/23 11:46 CFS23-02099 Medical Fall Patient Not Transported EMS S LIBERTY AVE MADISON
04/08/23 13:01 CFS23-02101 Vandalism Handled By Officer / Deputy MPD WEST AVE N MADISON
04/08/23 13:11 CFS23-02102 Animal Found Handled By Officer / Deputy MPD W CENTER ST MADISON
04/08/23 13:23 CFS23-02103 Complaint Handled By Officer / Deputy LCSO SW 2ND AVE WENTWORTH
04/08/23 15:04 CFS23-02104 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
04/08/23 16:47 CFS23-02105 MVA Non-Reportable Accident MPD N VAN EPS AVE MADISON
04/08/23 17:43 CFS23-02106 Traffic Hazard Handled By Public Works / Street / 444TH AVE WINFRED
04/08/23 18:52 CFS23-02107 Traffic Stop Verbal Warning MPD S EGAN AVE MADISON
04/08/23 19:08 CFS23-02108 Traffic Stop Arrest MPD NW 2ND ST MADISON
04/08/23 19:30 CFS23-02109 911 Open Line Completed/Settled by Phone JACKSON RD MADISON
04/08/23 19:56 CFS23-02110 Traffic Stop Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
04/08/23 20:24 CFS23-02111 MVA Non-Reportable Accident LCSO SD HWY 34 MADISON
04/08/23 22:06 CFS23-02112 Traffic Stop Citation Issued MPD SW 10TH ST MADISON
04/08/23 23:10 CFS23-02113 Traffic Stop Verbal Warning MPD SW 2ND ST MADISON
04/08/23 23:27 CFS23-02114 Traffic Stop Verbal Warning MPD S HIGHLAND AVE MADISON
04/07/23 05:25 CFS23-02065 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 238TH ST WENTWORTH
04/07/23 11:55 CFS23-02066 Animal Other Handled By Officer / Deputy 464TH AVE CHESTER
04/07/23 12:30 CFS23-02067 Animal Other Handled By Officer / Deputy MPD SW 8TH ST MADISON
04/07/23 12:36 CFS23-02068 911 Accidental Completed/Settled by Phone 44.00634, -97.11235 MADISON
04/07/23 13:23 CFS23-02069 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy MPD SD HWY 34 MADISON
04/07/23 13:34 CFS23-02070 Juvenile Report Taken MPD NE 9TH ST MADISON
04/07/23 13:57 CFS23-02071 Animal Loose Handled By Officer / Deputy MPD N KANSAS AVE MADISON
04/07/23 15:00 CFS23-02072 Animal Loose Completed/Settled by Phone SD HWY 34 MADISON
04/07/23 15:08 CFS23-02073 Property Lost Information/Administrative SW 10TH ST MADISON
04/07/23 15:18 CFS23-02074 Medical Patient Transported MPD S LIBERTY AVE MADISON
04/07/23 16:40 CFS23-02075 Traffic Stop Citation Issued MPD S WASHINGTON AVE MADISON
04/07/23 16:48 CFS23-02076 911 Hang Up Unable to Locate MPD NW 2ND ST MADISON
04/07/23 17:46 CFS23-02077 Disorderly Arrest LCSO W CENTER ST MADISON
04/07/23 18:03 CFS23-02078 Traffic Complaint Written Warning MPD SD HWY 34
04/07/23 18:54 CFS23-02079 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD NW 2ND ST MADISON
04/07/23 20:10 CFS23-02080 911 Hang Up Information/Administrative 44.158089, -96.95037
04/07/23 20:57 CFS23-02081 Traffic Stop Verbal Warning MPD N WASHINGTON AVE MADISON
04/07/23 21:29 CFS23-02082 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 6TH ST MADISON
04/07/23 22:01 CFS23-02083 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 2ND ST MADISON
04/07/23 22:08 CFS23-02084 Citizen Assist Handled By Officer / Deputy MPD NE 2ND ST MADISON
04/07/23 23:09 CFS23-02085 Agency Assist MPD SW 10TH ST MADISON
04/06/23 04:39 CFS23-02040 Citizen Assist Patient Not Transported EMS SW 8TH ST MADISON
04/06/23 06:32 CFS23-02041 Traffic Stop Verbal Warning MPD S HIGHLAND AVE MADISON
04/06/23 08:21 CFS23-02042 911 Accidental Completed/Settled by Phone 458TH AVE
04/06/23 09:34 CFS23-02043 911 Open Line Completed/Settled by Phone SD HWY 34 COLMAN
04/06/23 10:07 CFS23-02044 Victim Notification Handled By Officer / Deputy LCSO NE 3RD ST MADISON
04/06/23 10:24 CFS23-02046 911 Open Line Completed/Settled by Phone 465TH AVE WENTWORTH
04/06/23 10:41 CFS23-02047 Animal Loose Completed/Settled by Phone 461ST AVE CHESTER
04/06/23 11:04 CFS23-02048 Alarm Completed/Settled by Phone N WASHINGTON AVE MADISON
04/06/23 12:53 CFS23-02049 Animal Complaint Handled By Officer / Deputy S Washington Ave MADISON
04/06/23 14:04 CFS23-02051 911 Open Line Completed/Settled by Phone SD HWY 19
04/06/23 14:15 CFS23-02052 911 Accidental Completed/Settled by Phone 44.016745, -97.10746
04/06/23 14:37 CFS23-02053 24/7 Program Violation Arrest MPD N JOSEPHINE AVE MADISON
04/06/23 15:10 CFS23-02054 Suspicious Activity Handled By Officer / Deputy MPD S EGAN AVE MADISON
04/06/23 15:27 CFS23-02055 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD NE 9TH ST MADISON
04/06/23 16:47 CFS23-02056 Animal Loose Information/Administrative SD HWY 19 MADISON
04/06/23 18:04 CFS23-02057 Animal Found Completed/Settled by Phone MPD SW 2ND ST MADISON
04/06/23 18:09 CFS23-02058 Citizen Assist Handled By Officer / Deputy MPD N VAN EPS AVE MADISON
04/06/23 19:12 CFS23-02059 Alarm Fire False Alarm NE 11TH ST MADISON
04/06/23 19:50 CFS23-02060 Animal Complaint Handled By Officer / Deputy MPD SW 1ST ST MADISON
04/06/23 21:48 CFS23-02061 Civil Handled By Officer / Deputy MPD MADISON
04/06/23 22:02 CFS23-02062 Traffic Stop Verbal Warning MPD SE 10TH ST MADISON
04/06/23 22:11 CFS23-02063 Traffic Stop Verbal Warning MPD NW 2ND ST MADISON
04/06/23 22:45 CFS23-02064 Traffic Stop Written Warning MPD MADISON
04/05/23 07:22 CFS23-02028 Animal Loose Information/Administrative MPD N EGAN AVE
04/05/23 07:41 CFS23-02029 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD NW 9TH ST MADISON
04/05/23 08:42 CFS23-02030 911 Accidental Completed/Settled by Phone 44.02285, -97.14195
04/05/23 08:58 CFS23-02031 Animal Complaint Handled By Animal Control MPD N SUMMIT AVE MADISON
04/05/23 09:47 CFS23-02032 Assault Handled By Officer / Deputy MPD S LINCOLN AVE MADISON
04/05/23 09:49 CFS23-02033 Suspicious Vehicle Handled By Officer / Deputy MPD E CENTER ST MADISON
04/05/23 12:11 CFS23-02034 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
04/05/23 15:37 CFS23-02036 911 Hang Up Completed/Settled by Phone SW 10TH ST MADISON
04/05/23 20:46 CFS23-02038 Traffic Stop Citation Issued MPD N WASHINGTON AVE MADISON
04/05/23 22:28 CFS23-02039 Missing Person MPD
Total Records: 82