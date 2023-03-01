Following is the latest Law Enforcement Blotter for Lake County:
02/28/23 01:13 CFS23-01289 Citizen Assist Assistance Given MPD SE 3RD ST MADISON
02/28/23 01:21 CFS23-01290 Animal Lost Information/Administrative MPD N HARTH AVE MADISON
02/28/23 03:46 CFS23-01291 Alarm Fire False Alarm MFD S EGAN AVE MADISON
02/28/23 06:24 CFS23-01292 Traffic Stop Verbal Warning MPD S HIGHLAND AVE MADISON
02/28/23 08:41 CFS23-01293 Public Works/Utilities Handled By Public Works / Street / 237TH ST WENTWORTH
02/28/23 09:35 CFS23-01295 Theft Handled By Officer / Deputy MPD N JOSEPHINE AVE MADISON
02/28/23 09:53 CFS23-01296 Medical Fall Handled By Officer / Deputy EMS NW 4TH ST MADISON
02/28/23 10:03 CFS23-01297 Juvenile Handled By Officer / Deputy MPD SE 9TH ST MADISON
02/28/23 11:16 CFS23-01298 Traffic Complaint Referred to Partner Agency SANBORN CO
02/28/23 11:56 CFS23-01299 911 Open Line Completed/Settled by Phone 396TH AVE WOONSOCKET
02/28/23 12:06 CFS23-01300 MVA Handled By Officer / Deputy MPD S UNION AVE MADISON
02/28/23 12:08 CFS23-01301 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD N VAN EPS AVE MADISON
02/28/23 12:43 CFS23-01302 Death Handled By Officer / Deputy MPD S GRANT AVE MADISON
02/28/23 13:07 CFS23-01303 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
02/28/23 13:25 CFS23-01304 911 Hang Up Information/Administrative 44.022808, -97.14193
02/28/23 14:14 CFS23-01307 911 Accidental Completed/Settled by Phone MADISON
02/28/23 14:34 CFS23-01308 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD N WASHINGTON AVE MADISON
02/28/23 14:40 CFS23-01309 Animal Found Handled By Animal Control NW 2ND ST MADISON
02/28/23 14:50 CFS23-01310 Animal Lost Information/Administrative SW 1ST ST MADISON
02/28/23 15:05 CFS23-01311 Animal Lost Information/Administrative SW 1ST ST MADISON
02/28/23 16:18 CFS23-01312 Theft Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
02/28/23 17:28 CFS23-01313 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
02/28/23 17:42 CFS23-01314 911 Hang Up Completed/Settled by Phone NE 5TH ST MADISON
02/28/23 18:31 CFS23-01315 MVA Reportable Signal 2 LCSO SD HWY 34 WENTWORTH
02/28/23 19:26 CFS23-01316 Property Found Handled By Officer / Deputy MPD S EGAN AVE MADISON
02/28/23 19:54 CFS23-01317 Suspicious Smell/Odor Handled By Officer / Deputy MPD N HIGHLAND AVE MADISON
02/28/23 20:59 CFS23-01318 Traffic Hazard Handled By Officer / Deputy LCSO 241ST ST CHESTER
02/28/23 21:37 CFS23-01319 MVA Reportable Signal 2 LCSO 464TH AVE CHESTER
02/28/23 23:25 CFS23-01320 Unsecure Building/Open Handled By Officer / Deputy MPD W CENTER ST MADISON
02/27/23 02:02 CFS23-01263 911 Hang Up Completed/Settled by Phone 44.004826, -97.12025
02/27/23 02:10 CFS23-01264 Noise Complaint Handled By Officer / Deputy MPD S HARTH AVE MADISON
02/27/23 03:12 CFS23-01265 Medical Patient Not Transported EMS S LIBERTY AVE MADISON
02/27/23 06:57 CFS23-01266 Citizen Assist Handled By Officer / Deputy S EGAN AVE MADISON
02/27/23 07:50 CFS23-01267 Traffic Stop Citation Issued MPD NE 11TH ST MADISON
02/27/23 08:12 CFS23-01268 Suspicious Smell/Odor Hazard Control or Containment MFD N LINCOLN AVE MADISON
02/27/23 09:18 CFS23-01269 Welfare Check Handled By Officer / Deputy MPD N GRANT AVE MADISON
02/27/23 10:24 CFS23-01271 Medical Chest Patient Transported EMS NE 7TH ST MADISON
02/27/23 12:17 CFS23-01272 Medical Breathing Event Cancelled NW 2ND ST MADISON
02/27/23 12:26 CFS23-01273 911 Open Line Handled By Officer / Deputy MPD 44.017378, -97.12100
02/27/23 14:28 CFS23-01275 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD S HIGHLAND AVE MADISON
02/27/23 15:08 CFS23-01276 Traffic Stop Citation Issued MPD NW 9TH ST MADISON
02/27/23 15:28 CFS23-01277 Animal Other Handled By Officer / Deputy LCSO 233RD ST MADISON
02/27/23 15:54 CFS23-01278 911 Accidental Information/Administrative SW 10TH ST MADISON
02/27/23 16:20 CFS23-01279 Complaint Handled By Public Works / Street / NE 11TH ST MADISON
02/27/23 16:31 CFS23-01280 Juvenile Handled By Officer / Deputy MPD S UNION AVE MADISON
02/27/23 17:26 CFS23-01281 Agency Assist Information/Administrative LCSO
02/27/23 18:42 CFS23-01282 Traffic Stop Written Warning LCSO SD HWY 34 MADISON
02/27/23 18:59 CFS23-01283 Traffic Stop Citation Issued LCSO SE 4TH ST MADISON
02/27/23 19:18 CFS23-01284 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD N DIVISION AVE MADISON
02/27/23 19:33 CFS23-01285 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
02/27/23 19:56 CFS23-01286 Welfare Check Completed/Settled by Phone S WASHINGTON AVE MADISON
02/27/23 21:23 CFS23-01287 Warrant Service Arrest MPD N LINCOLN AVE MADISON
02/27/23 22:01 CFS23-01288 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 8TH ST MADISON
02/26/23 02:05 CFS23-01246 Traffic Stop Arrest MPD VAN EPS AVE MADISON
02/26/23 05:49 CFS23-01247 Traffic Stop Citation Issued MPD S WASHINGTON AVE MADISON
02/26/23 08:22 CFS23-01248 Animal Other Handled By Animal Control CEDAR CT MADISON
02/26/23 08:49 CFS23-01249 Medical Breathing Patient Transported EMS N SUMMIT AVE MADISON
02/26/23 10:24 CFS23-01250 Civil Completed/Settled by Phone SE 9TH ST MADISON
02/26/23 10:35 CFS23-01251 Medical Patient Transported EMS S JOSEPHINE AVE MADISON
02/26/23 11:01 CFS23-01252 Complaint Completed/Settled by Phone S HARTH AVE MADISON
02/26/23 11:08 CFS23-01253 Animal Lost Completed/Settled by Phone NW 2ND ST MADISON
02/26/23 11:09 CFS23-01254 MVA Non-Reportable Accident MPD NE 6TH ST MADISON
02/26/23 14:10 CFS23-01255 Traffic Stop Verbal Warning MPD SE 3RD ST MADISON
02/26/23 14:17 CFS23-01256 Disorderly Handled By Officer / Deputy LCSO 465TH AVE COLMAN
02/26/23 14:18 CFS23-01257 Traffic Stop Arrest MPD SE 1ST ST MADISON
02/26/23 14:57 CFS23-01258 Medical Transfer Ambulance Transfer EMS SW 10TH ST MADISON
02/26/23 15:07 CFS23-01259 Domestic Violent Arrest LCSO 220TH ST VOLGA
02/26/23 17:13 CFS23-01260 Medical Transfer Ambulance Transfer EMS SW 10TH ST MADISON
02/26/23 20:39 CFS23-01261 Traffic Complaint Handled By Officer / Deputy MPD N VAN EPS AVE MADISON
02/26/23 22:51 CFS23-01262 Traffic Stop Written Warning MPD N HARTH AVE MADISON
Total: 70