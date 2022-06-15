Following is the latest Law Enforcement Blotter for Lake County:
06/14/22 01:22 CFS22-03522 Medical Fall Patient Not Transported EMS SE 9TH ST MADISON
06/14/22 02:11 CFS22-03523 Traffic Stop Written Warning LCSO SD HWY 34
06/14/22 07:13 CFS22-03525 Traffic Stop Written Warning LCSO SD HWY 19
06/14/22 07:14 CFS22-03526 Animal Complaint Handled By Animal Control MPD S VAN EPS AVE MADISON
06/14/22 07:14 CFS22-03527 Vehicle Unlock Handled By Officer / Deputy MPD S WASHINGTON AVE MADISON
06/14/22 07:38 CFS22-03528 Animal Other Handled By Animal Control MPD NE 3RD ST
06/14/22 08:12 CFS22-03529 Animal Other Handled By Animal Control MPD N UNION AVE MADISON
06/14/22 09:40 CFS22-03530 Traffic Stop Verbal Warning MPD S EGAN AVE MADISON
06/14/22 10:02 CFS22-03531 Animal Lost Completed/Settled by Phone NE 8TH ST MADISON
06/14/22 10:15 CFS22-03532 Animal Other Handled By Animal Control MPD NE 3RD ST MADISON
06/14/22 10:19 CFS22-03533 Complaint Handled By Officer / Deputy MPD NW 2ND ST MADISON
06/14/22 11:17 CFS22-03534 Animal Found Handled By Animal Control MPD WEST AVE N MADISON
06/14/22 14:16 CFS22-03536 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
06/14/22 14:35 CFS22-03537 MVA Handled By Officer / Deputy
06/14/22 15:04 CFS22-03538 Child Welfare Completed/Settled by Phone NW 2ND ST MADISON
06/14/22 16:05 CFS22-03541 Alarm Fire False Alarm MFD NE 3RD ST MADISON
06/14/22 16:17 CFS22-03542 Mental Completed/Settled by Phone MPD NE 3RD ST MADISON
06/14/22 16:53 CFS22-03543 Transport Transport/Escort Given LCSO NE 1ST ST MADISON
06/14/22 18:06 CFS22-03544 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 3RD ST MADISON
06/14/22 18:30 CFS22-03545 Traffic Stop Verbal Warning MPD S HIGHLAND AVE MADISON
06/14/22 19:35 CFS22-03546 Traffic Complaint Information/Administrative MPD N PRAIRIE AVE MADISON
06/14/22 20:34 CFS22-03547 Traffic Hazard Handled By Officer / Deputy LCSO SD HWY 34
06/14/22 21:13 CFS22-03548 Agency Assist Handled By Officer / Deputy LCSO NW 3RD ST MADISON
06/14/22 21:17 CFS22-03549 Motorist Assist Handled By Officer / Deputy LCSO 461ST AVE
06/14/22 21:31 CFS22-03550 Traffic Stop Written Warning LCSO SD HWY 34
06/14/22 21:45 CFS22-03551 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 2ND ST MADISON
06/14/22 21:47 CFS22-03552 Animal Other Unable to Locate MPD NW 2ND ST MADISON
06/14/22 22:09 CFS22-03553 MVA Report Taken LCSO 221ST ST NUNDA
06/14/22 22:12 CFS22-03554 Traffic Stop Verbal Warning MPD NE 3RD ST MADISON
06/14/22 22:31 CFS22-03555 Suspicious Vehicle NW 7TH ST MADISON
Total Records: 30